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Во Львовской области во время тревоги прогремели взрывы

Фото: во Львовской области прогремели взрывы ()
Автор: Дмитрий Левицкий

Во Львовской области вечером 1 июня прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу области Максима Козицкого.

По информации главы области, взрывы прогремели в Стрыйском районе. Есть ли эти взрывы следствием ракетного удара со стороны российских захватчиков, пока неизвестно. Однако стоит отметить, что взрывы прозвучали во время воздушной тревоги во Львовской области.

"Оставайтесь в укрытиях. Как только можно будет, сообщу больше", - заявил Козицкий в своем Telegram-канале.

В настоящее время воздушная тревога объявлена во многих областях Украины. Telegram-каналы сообщают, что очевидцы в некоторых областях видели пролет ракет.

Обновлено

По словам главы Львовской области Максима Козицкого, оккупанты нанесли ракетный удар по объекту транспортной инфраструктуры. Двое человек получили ранения, о погибших информации на данное время нет.

Напомним, сегодня ночью российские войска нанесли удар по Славянску.

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Львовская областьВзрыв