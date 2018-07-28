Во Львовской области столкнулись поезд и 10-летний мотоциклист

Ребенка госпитализировали в больницу

Сегодня, 28 июля, в Пустомытовском районе (Львовская область) столкнулись поезд и 10-летний мотоциклист, ребенок госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львове.

Как отмечается, авария произошла в 11 часов дня на железнодорожном переезде в селе Старое Село Пустомытовского района. Произошло столкновение кроссового мотоцикла под управлением 10-летнего львовянина и пассажирского поезда "Киев - Ивано-Франковск". По словам машиниста, парень ехал в шлеме и на звуковые сигналы не реагировал.

"Ребенок госпитализирован в одну из больниц Львова", - говорится в сообщении.

Напомним, что вчера в Запорожье в результате столкновения автомобилей погибли двое людей, еще пятеро пострадали.

Водитель автомобиля Ford Fiesta на улице Прибрежная автомагистраль, выполняя разворот, не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение с автомобилем "Ford Sierra", который двигался во встречном направлении. По факту аварии возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности дорожного движения.