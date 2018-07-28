У Львівській області зіткнулись поїзд та 10-річний мотоцикліст

Дитину госпіталізовано у лікарню

Сьогодні, 28 липня, у Пустомитівському районі (Львівська область) зіткнулись поїзд та 10-річний мотоцикліст, дитину госпіталізовано. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Львові.

Як зазначається, аварія сталась о 11 годині дня на залізничному переїзді у селі Старе Село Пустомитівського району. Відбулось зіткнення кросового мотоцикла під керуванням 10-річного львів’янина та пасажирського поїзда зі сполученням "Київ - Івано-Франківськ". За словами машиніста, хлопець їхав в шоломі і на звукові сигнали не реагував.

"Дитину госпіталізовано в одну з лікарень Львова", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що вчора у Запоріжжі в результаті зіткнення автомобілів загинули дві людини, ще п'ятеро постраждали.

Водій автомобіля Ford Fiesta на вулиці Прибережна автомагістраль, виконуючи розворот, не надала перевагу в русі та допустила зіткнення з автомобілем "Ford Sierra", який рухався в зустрічному напрямку. За фактом аварії порушено кримінальну справу за порушення правил безпеки дорожнього руху.