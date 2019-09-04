Во Львовской области сельсоветы незаконно выдавали земельные участки

Правоохранители разоблачили чиновников сельсоветов во Львовской области, которые занимались незаконным отчуждением земельных участков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Сообщается, что бывший глава одного из сельсоветов Бродовщины выдал гражданке ложную выписку из решения исполкома сельского совета о безвозмездной передаче ей земельного участка площадью 0,5168 га. Женщина на основании этого документа получила государственный акт на право частной собственности на земельный участок, стоимость 63,6 тыс. гривен.

Чиновнику сообщено о подозрении в совершении правонарушения по ч.2 ст.367 УК Украины (служебная халатность).

По данным полиции, в Каменка-Бугском районе установлен факт незаконного отчуждения двух земельных участков площадью 0,25 га и 0,3043 га для обслуживания жилого дома и ведения личного сельского хозяйства. Они были переданы на основании заведомо ложной выписки из решения сельсовета.

Главе сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.1 ст.366 (служебный подлог) УК Украины.

По таким же статьям сообщено о подозрении и секретарю сельсовета на Пустомитивщине. Она подделала и выдала заведомо ложное решение о передаче в частную собственность земельного участка площадью 0,248 га для ведения личного сельского хозяйства. Убытки составили 91 тыс. гривен.

Напомним, в Днепропетровской области правоохранители на взятке задержали первого заместителя городского головы одной из объединенных территориальных общин. Чиновник требовал 140 тыс. гривен от представителя общества с ограниченной ответственностью за выделение трех земельных участков в аренду для осуществления предпринимательской деятельности.

Ранее РБК-Украина сообщало, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал сроки запуска земельной реформы. Он анонсировал начало земельной реформы летом 2020 года.