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Трамп анонсировал подписание мирного соглашения между Израилем и Бахрейном

Вашингтон, Пятница 11 сентября 2020 20:24
Трамп анонсировал подписание мирного соглашения между Израилем и Бахрейном
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Израиль и Королевство Бахрейн согласились подписать мирное соглашение. Бахрейн стал второй за последний месяц страной, заключившей мир с Израилем.

Об этом американский написал на своей странице в Twitter.

Достижения договоренностей о мире Трамп назвал "историческим прорывом".

В совместном заявлении США, Израиля и Бахрейна говорится, что стороны продолжат свои усилия в направлении установления отношений между странами, чтобы достичь справедливого, всестороннего и долгосрочного урегулирования израильско-палестинского конфликта.

Лидер Бахрейна принял приглашение Трампа присоединиться к Израилю и Объединенным Арабским Эмиратам на церемонии подписания мирного соглашения 15 сентября в Белом доме. Тогда же премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху и министр иностранных дел Бахрейна Абдуллатиф Аль Заяни подпишут декларацию о мире.

Ранее о подписании мирного соглашения Израиль договорился с Объединенными Арабскими Эмиратами, участие в церемонии примет президент США.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявлял о необходимости усиления военного сотрудничества с Израилем.

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Новости Украины Политика Соединенные Штаты АмерикиИзраильдоговорБахрейн
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