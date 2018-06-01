Во Львовской области СБУ поймала на постоянных взятках двух таможенников

Злоумышленники систематически требовали деньги с предпринимателей

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили на взятках двух сотрудников таможенного поста "Мостиска" Львовской таможни. Об этом говориться в сообщении пресс-службы СБУ.

В частности, правоохранителями было установлено, что злоумышленники систематически требовали деньги с предпринимателей во время переправки автозапчастей через границу.

В результате проведенной операции оперативники спецслужбы задокументировали факт получения таможенниками очередной неправомерной выгоды в сумме восемь тыс. гривен и задержали их на рабочем месте.

Открыто уголовное производство. Обоим чиновникам таможни объявлено о подозрении в совершении преступления.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, как сообщалось ранее, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили на взятке чиновника управления противодействия таможенным правонарушениям Государственной фискальной службы (ГФС) Черкасской области.