У Львівській області СБУ спіймала на постійних хабарах двох митників

Зловмисники систематично вимагали гроші з підприємців

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на хабарі двох співробітників митного поста "Мостиська" Львівської митниці. Про це говориться в повідомленні прес-служби СБУ.

Зокрема, правоохоронцями було встановлено, що зловмисники систематично вимагали гроші з підприємців під час переправлення автозапчастин через кордон.

В результаті проведеної операції оперативники спецслужби задокументували факт отримання митниками черговий неправомірної вигоди в сумі вісім тис. Гривень і затримали їх на робочому місці.

Відкрито кримінальне провадження. Обом чиновникам митниці оголошено про підозру у вчиненні злочину.

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі чиновника управління протидії митним правопорушенням Державної фіскальної служби (ДФС) Черкаської області.