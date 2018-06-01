Социальные страницы
Курси валют
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.73
Курс евро
Покупка 30.03
Продажа 30.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.73
Курс евро
Покупка 30.03
Продажа 30.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Львівській області СБУ спіймала на постійних хабарах двох митників

НовиниНадзвичайні події    01.06.2018 - 22:31
Ілюстративне фото (torange.biz)
Ілюстративне фото (torange.biz)

Зловмисники систематично вимагали гроші з підприємців

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на хабарі двох співробітників митного поста "Мостиська" Львівської митниці. Про це говориться в повідомленні прес-служби СБУ.

Зокрема, правоохоронцями було встановлено, що зловмисники систематично вимагали гроші з підприємців під час переправлення автозапчастин через кордон.

В результаті проведеної операції оперативники спецслужби задокументували факт отримання митниками черговий неправомірної вигоди в сумі вісім тис. Гривень і затримали їх на робочому місці.

Відкрито кримінальне провадження. Обом чиновникам митниці оголошено про підозру у вчиненні злочину.

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, співробітники Служби безпеки України  викрили на хабарі чиновника управління протидії митним правопорушенням Державної фіскальної служби (ДФС) Черкаської області.

У Вінницькій області затримано співробітника військкомату на хабарі ДФС присікла спробу незаконного ввезення автомобіля Lamborghini
Теги публікації: митниця, взятка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Так облажатися - треба вміти": Забужко заявила, що "спецоперація Бабченко" - потужний удар по ФСБ
"У нього випало два зуба": Собчак розповіла, як почуває себе Сенцов
Українка приїхала на російський дитячий конкурс в окупований Крим
"Сильно змінився": фото з постарілим Савіком Шустером здивували мережу
On Top