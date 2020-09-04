Во Львовской области разоблачили коррупционную схему на таможне

Правоохранители разоблачили должностных лиц Львовской таможни на организации коррупционной схемы ввоза автомобилей в Украину. Незаконную деятельность организовали должностные лица таможенного поста "Городок" совместно с представителями таможенно-брокерских структур.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Правоохранители в течение нескольких месяцев этого года документировали незаконную деятельность таможенников, в том числе получение взятки в размере 410 тысяч гривен за фальсификацию оформления импортируемой продукции.

"Они отразили в документации ввоз в Украину партии грузовых автомобилей под видом агрегатных частей", - пояснили в СБУ.

Предварительно, причиненные в результате коррупционной схемы государству убытки составляют почти 94 млн гривен.

Фото: следственные действия на Львовской таможне (ssu.gov.ua)

СБУ открыла производство по ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч.3 ст. 27 и ст. 358 Уголовного кодекса. В рамках расследования правоохранители провели 19 обысков. Организатору коррупционной схемы уже сообщили о подозрении, сейчас подозрения готовятся другим участникам.

Напомним, в июле на взятке в свыше 2 тысяч долларов задержали трех руководителей Одесской таможни.