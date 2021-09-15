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Во Львовской области по программе "Большая стройка" отремонтируют дороги до границы с Польшей

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Львов, Среда 15 сентября 2021 12:04
Во Львовской области по программе "Большая стройка" отремонтируют дороги до границы с Польшей Фото: во Львовской области отремонтируют дороги до границы с Польшей (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Во Львовской области в рамках программы президента "Большая стройка" будет отремонтирован целый ряд дорог к границе с Польшей. Активные ремонты проходят в том числе в рамках так называемого "Польского кредита" - международного проекта "Развитие пограничной дорожной инфраструктуры на подходах к украинско-польской границе".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Службу автомобильных дорог в Львовской области.

Сейчас масштабные работы продолжаются на участке протяженностью 46 км дороги Т-14-18 "Нижанковичи - Самбор - Дрогобыч - Стрый", а также на дорогах Т-14-01 "КПП "Смельница" - Старый Самбор" и Т-14-04 "Червоноград - Рава-Русская".

"Кроме обновления проезжей части приграничных дорог, проект предполагает ремонт искусственных сооружений. Благодаря этому мы уже отремонтировали три переправы на дороге "Яворов - Грушев" и работаем на 6 сооружениях на дороге "Нижанковичи - Самбор", - сообщил руководитель Службы автомобильных дорог во Львовской области Олег Береза.

Во Львовской области по программе &quot;Большая стройка&quot; отремонтируют дороги до границы с Польшей

Капитальный ремонт автомобильной дороги Т-14-18 "Нижанковичи - Самбор - Дрогобыч" стартовал весной этого года. Сейчас активные ремонтно-строительные работы идут на участке "Самбор - Хыров". Работают одновременно несколько бригад.

Недавно в рамках международного проекта дорожники закончили ремонт на приграничной автодороге Т-14-20 "Яворов - Грушев".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский отметил, что в ходе развития инфраструктуры по программе "Большая стройка" особое внимание уделяется приграничным областям.

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