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У Львівській області за програмою "Велике будівництво" відремонтують дороги до кордону з Польщею

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Львів, Середа 15 вересня 2021 12:04
У Львівській області за програмою "Велике будівництво" відремонтують дороги до кордону з Польщею Фото: у Львівській області відремонтують дороги до кордону з Польщею
Автор: Наталія Гурковська

У Львівській області у рамках програми президента "Велике будівництво" буде відремонтована ціла низка доріг до кордону з Польщею. Активні ремонти відбуваються у тому числі у межах так званого "Польського кредиту" - міжнародного проєкту "Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на підходах до українсько-польського кордону".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Службу автомобільних доріг у Львівській області.

Наразі масштабні роботи тривають на ділянці протяжністю понад 46 км дороги Т-14-18 "Нижанковичі - Самбір - Дрогобич - Стрий", на дорогах Т-14-01 "КПП "Смільниця" - Старий Самбір" та Т-14-04 "Червоноград - Рава-Руська".

"Окрім відновлення проїзної частини прикордонних доріг, проєкт передбачає ремонт штучних споруд. Завдяки цьому ми вже відремонтували 3 переправи на дорозі "Яворів - Грушів" та працюємо на 6 спорудах на автошляху "Нижанковичі - Самбір", - повідомив керівник Служби автомобільних доріг у Львівській області Олег Береза.

У Львівській області за програмою &quot;Велике будівництво&quot; відремонтують дороги до кордону з Польщею

Капітальний ремонт автомобільної дороги Т-14-18 "Нижанковичі - Самбір - Дрогобич - Стрий" стартував весною цього року. Наразі активні ремонтно-будівельні роботи ведуться на ділянці "Самбір - Хирів". Працюють одночасно кілька бригад.

Нещодавно у межах міжнародного проєкту дорожники закінчили ремонт на прикордонному автошляху Т-14-20 "Яворів - Грушів".

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський зазначив, що при розбудові інфраструктури за програмою "Велике будівництво" особлива увага приділяється прикордонним областям.

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