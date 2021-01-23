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Во Львовской области поезд протаранил автобус на переезде, есть пострадавшие

Автор: Дмитрий Левицкий

Во Львовской области на железнодорожном переезде перегона Ставчаны - Любень Великий поезд протаранил автобус. Водитель автобуса, несмотря на световые предупреждения и звуковую сигнализацию, выехал на переезд.

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Об этом сообщила Львовская железная дорога.

Машинист поезда, заметив автобус-нарушитель, применил экстренное торможение, но столкновения не удалось предотвратить, поскольку расстояние до него было слишком малым. В результате удара травмы получили двое пассажиров автобуса.

"По предварительным выводам экспертной комиссии, изучающей причины и обстоятельства произошедшего, авария случилась по вине водителя маршрутного такси, который грубо нарушил правила дорожного движения", - заявили во Львовской железной дороги.

Из-за столкновения было задержано движение двух пригородный поездов, но задержек в движении пассажирских поездов нет.

Напомним, в конце декабря с рельсов сошел "Бориспольский экспресс". "Укрзализныця" проводила расследование инцидента, чтобы установить все обстоятельства и причины.

Кроме того, в октябре в Турции столкнулись два пассажирских поезда. В результате аварии погибли двое машинистов.

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