Во Львовской области планируют создать еще 4 центра помощи переселенцам

"С представительницей Управления Каролиной Линдхольм Биллинг мы договорились начать сотрудничество по размещению временно перемещенных лиц на базе помещений, которые есть в области, но требуют дополнительного устройства для комфорта людей", - написал Козицкий.

Кроме создания новых центров помощи стороны обсудили вопрос размещения временных палаток вблизи международных пунктов пропуска и построения модульных сооружений для длительного проживания людей.

Глава Львовщины также напомнил, что с начала российского вторжения во Львовскую область прибыли почти 110 тысяч человек, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за войны.