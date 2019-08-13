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Во Львовской области пенсионер собирал разведданные для спецслужб РФ


Пенсионеру грозит тюремный срок от 10 до 15 лет

Во Львовской области Служба безопасности Украины задержала пенсионера, который передавал разведданные спецслужбам Российской Федерации. Об это сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Задержанным оказался военный пенсионер, руководитель одной из общественных организаций. По информации СБУ, мужчина был завербован спецслужбами РФ еще в 2014 году. Разведданные мужчина передавал российскому разведчику, который работал под дипломатическим прикрытием в генконсульстве РФ во Львове.

"По заданию российских кураторов он собирал разведывательную информацию о политических и общественных деятелях, подразделениях ВС Украины, спецслужбах и правоохранительных органах, а также иностранных военных инструкторах в западном регионе страны", - сообщают в СБУ.

Материалы дела направлены в суд. Пенсионера, согласно ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, обвиняют в госизмене. Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Российского дипломата, которому передавались данные, объявлено "persona non grata". Он уже покинул территорию Украины.

Напомним, в начале весны РБК-Украина сообщало, что лидера "Нацкорпуса "Азов-Крым" подозревают в шпионаже для России.

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