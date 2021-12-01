Во Львовской области отремонтировали 12 км трассы до будущего КПП в Нижанковичах

"Дорога имеет важное социальное значение для Львовщины, поскольку ведет к будущему пункту пропуска Нижанковичи - Мальховице", - говорится в сообщении Службы.

Ремонт участка начали еще в 2018 году, однако из-за отсутствия целевого финансирования, его пришлось приостановить. Работы возобновили со стартом президентской программы "Большая стройка".

Во время ремонта дорожники заменили старое дорожное покрытие, обустроили тротуары и остановки общественного транспорта, нанесли разметку и установили дорожные знаки.

Параллельно идет капитальный ремонт еще одного участка дороги Т-14-18 "Нижанковичи - Стрый" между Самбором и Нижанковичами. Ее восстанавливают за счет польского кредита в рамках польско-украинского проекта "Развитие пограничной дорожной инфраструктуры на подходах к пунктам пропуска на украинско-польской границе".

В общей сложности планируют восстановить почти 60 км автодороги Т-14-18.