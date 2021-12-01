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Во Львовской области отремонтировали 12 км трассы до будущего КПП в Нижанковичах

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Львов, Среда 01 декабря 2021 10:20
Во Львовской области отремонтировали 12 км трассы до будущего КПП в Нижанковичах Фото: во Львовской области отремонтировали 12 км трассы до будущего КПП в Нижанковичах (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Во Львовской области завершили ремонт 12-километрового участка трассы Т-14-18 "Нижанковичи - Самбор - Дрогобыч - Стрый" от Дрогобыча до Самборского района. Приграничную инфраструктуру восстанавливают в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".

"Дорога имеет важное социальное значение для Львовщины, поскольку ведет к будущему пункту пропуска Нижанковичи - Мальховице", - говорится в сообщении Службы.

Ремонт участка начали еще в 2018 году, однако из-за отсутствия целевого финансирования, его пришлось приостановить. Работы возобновили со стартом президентской программы "Большая стройка".

Во время ремонта дорожники заменили старое дорожное покрытие, обустроили тротуары и остановки общественного транспорта, нанесли разметку и установили дорожные знаки.

Параллельно идет капитальный ремонт еще одного участка дороги Т-14-18 "Нижанковичи - Стрый" между Самбором и Нижанковичами. Ее восстанавливают за счет польского кредита в рамках польско-украинского проекта "Развитие пограничной дорожной инфраструктуры на подходах к пунктам пропуска на украинско-польской границе".

В общей сложности планируют восстановить почти 60 км автодороги Т-14-18.

Напомним, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" за период с 2019 года и до конца 2021-го планируют восстановить 13 тыс. км дорог по всей Украине. А в планах до конца 2024 года - сделать 24 тыс. км.

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