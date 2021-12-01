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У Львівській області відремонтували 12 км траси до майбутнього КПП у Нижанковичах

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Львів, Середа 01 грудня 2021 10:20
У Львівській області відремонтували 12 км траси до майбутнього КПП у Нижанковичах Фото: на Львівщині відремонтували 12 км траси до майбутнього КПП у Нижанковичах (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У Львівській області завершили ремонт 12-кілометрової ділянки траси Т-14-18 "Нижанковичі - Самбір - Дрогобич - Стрий" від Дрогобича до межі Самбірського району. Прикордонну інфраструктуру відновлюють у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укравтодора".

"Дорога має важливе соціальне значення для Львівщини, оскільки веде до майбутнього пункту пропуску "Нижанковичі - Мальховіце", - йдеться у повідомленні Служби.

Ремонт ділянки розпочали ще у 2018 році, проте через відсутність цільового фінансування його довелось призупинити. Роботи відновили зі стартом президентської програми "Велике будівництво".

Під час ремонту дорожники замінили старе дорожнє покриття, влаштували тротуари та зупинки громадського транспорту, нанесли розмітку та встановили дорожні знаки.

Паралельно триває капітальний ремонт ще однієї ділянки дороги Т-14-18 "Нижанковичі - Стрий" між Самбором та Нижанковичами. Її відновлюють за кошти польського кредиту в рамках польсько-українського проєкту “Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні”.

Загалом планують оновити майже 60 км автошляху Т-14-18.

Нагадаємо, в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" за період з 2019 року і до кінця 2021-го планують оновити 13 тис. км доріг по всій Україні. А в планах до кінця 2024 року - зробити 24 тис. км.

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