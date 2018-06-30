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Интервью

Во Львовской области из-за обрушения на стройке погиб человек

НовостиПроисшествия    30.06.2018 - 22:33
Фото: место происшествия (lviv.dsns.gov.ua)
Фото: место происшествия (lviv.dsns.gov.ua)

Во время реконструкции здания произошло обрушение фундамента

В субботу, 30 июня, во Львовской области в селе Подзверинец в результате обрушения фундамента на стройке погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области.

"30 июня в 15:33 спасателям поступило сообщение о том, что во время реконструкции здания произошло обрушение бетонного фундамента в селе Подзверинец на улице Подлесная, 38, Городокского района", - информирует ведомство.

Фото: место обвала

Так, в результате обрушения под обломки попал человек. Рабочие с помощью штыковых лопат вместе с местными жителями вытащили тело мужчины из-под фундамента. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на строительной площадке на улице Кирилловской школьника насмерть раздавили бетонные блоки.

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Теги публикации: Львов, Львовская область, ГСЧС, обрушение дома  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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