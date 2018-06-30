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У Львівській області через обвал на будівництві загинув чоловік

НовиниНадзвичайні події    30.06.2018 - 22:33
Фото: місце події (lviv.dsns.gov.ua)
Фото: місце події (lviv.dsns.gov.ua)

Під час реконструкції будівлі стався обвал фундаменту

У суботу, 30 червня, у Львівській області в селі Підзвіринець у результаті обвалення фундаменту на будівництві загинув чоловік. Про це повідомляє прес-служба управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області.

"30 червня о 15:33 рятувальникам надійшло повідомлення про те, що під час реконструкції будівлі стався обвал бетонного фундаменту в селі Підзвіринець на вулиці Підлісна, 38, Городоцького району", - інформує відомство.

Фото: місце обвалу

Так, у результаті обвалення під уламки потрапила людина. Робочі за допомогою штикових лопат разом з місцевими жителями витягли тіло чоловіка з-під фундаменту. Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві на будівельному майданчику на вулиці Кирилівській школяра на смерть розчавили бетонні блоки.

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Теги публікації: Львів, Львовская область, ДСНС, обрушение дома  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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