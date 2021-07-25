Во Львовской области обнаружили три случая штамма "Дельта"

Штамм коронавируса "Дельта" обнаружили во Львовской области. Подтвердили три заражения.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Львовской ОГА.
По данным регионального департамента здравоохранения, во время инкубационного периода двое инфицированных находились в Великобритании и один - в России. Всем им понадобилась госпитализация.
"Во Львовской области подтвердили 3 случая заболевания коронавирусом, вызванного штаммом "Дельта" (мутация SARS Spike 478K (Delta, B.1.617.2)", - говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве появились новые тесты на определение коронавируса. Они обнаруживают новый опасный штамм "Дельта".
Отметим, 22 июля в Александровской больнице города Киева первичным тестированием выявили шесть случаев COVID-19 штамма "Дельта".