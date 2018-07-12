У Львівській області невідомі зірвали засідання міськради та влаштували бійку

До сесійної зали Львівської міськради увірвалися кілька десятків представників "Національного корпусу"

До сесійної зали Львівської міськради, де проходило чергове засідання сесії, сьогодні, 12 липня, увірвалися кілька десятків представників "Національного корпусу". Про це повідомляє zaxid.net.

Видання повідомляє, що представники "Національного корпусу" вимагали відставки начальника міського управління охорони здоров'я Володимира Зуба, вони також побилися зі співробітниками "Муніципальної охорони" і заблокували сесійний зал.

Так, протягом всього засідання відбувався протест працівників комунальної стоматології. Кілька десятків працівників стоматології прийшли до сесійної зали, вимагаючи виплатити їм заробітну плату за останні 11 місяців.

Після перерви до сесійної зали, крім стоматологів, увірвалися ще кілька десятків молодих людей з криками "Зуба геть!". Вони спровокували бійку в залі засідання, після чого зайняли сесійний зал. Серед протестуючих були люди в футболках праворадикальної організації "Національний корпус".

Нагадаємо, 6 липня представники націоналістичної організації С14 зірвали захід партії "Розумна сила" і побилипобили заступника голови партії. Відзначимо, 30 травня 2018 року голова Служби безпеки України Василь Грицак на брифінгу заявив, що партія "Розумна сила" фінансується Кремлем.