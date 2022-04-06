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Во Львовской области нашли приют почти 600 тысяч переселенцев, - ОВА

Фото: во Львовской области нашли приют почти 600 тысяч переселенцев (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

От начала полномасштабного вторжения российских оккупантов Львовская область приняла около 600 тысяч внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Львовской областной военной администрации Максима Козицкого в Telegram.

"Расселили еще более 3 тысяч вынужденно перемещенных лиц. С начала полномасштабного вторжения - почти 287 тысяч человек. Примерно столько же нашли жилье на Львовщине самостоятельно, в частном секторе", - отметил Козицкий.

В свою очередь, в электронной системе зарегистрировались 44 тысячи переселенцев. Благодаря этому они смогут получать помощь от государства. Более 20 тысяч украинцев в течение суток вернулись домой через западные границы.

"Из нашего государства за минувшие сутки через западную границу выехали 32 тысячи человек. Из них более 16 тысяч - через пункты пропуска во Львовской области", - рассказал глава Львовской ОВА.

Напомним, сейчас можно подать заявку на возмещение поврежденной квартиры или дома в результате боевых действий.

Как это сделать в приложении "Дия", рассказал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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Львовская областьПереселенцы с Донбасса