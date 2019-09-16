Во Львовской области начались учения Rapid Trident-2019

Во Львовской области на базе Международного центра миротворчества и безопасности начались международные учения Rapid Trident-2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Гал-инфо".

Сообщается, что в этом году к учениям привлекли более 3500 человек из 14 стран мира - Украины, США, Канады, Болгарии, Грузии, Италии, Литвы, Молдовы, Польши, Румынии, Турции и Великобритании. Контингент американской и канадской армии составляет около 500 человек.

Украина на учениях представлена ​​бойцами одной из горно-штурмовых бригад Сухопутных войск ВСУ, ЛитПолУкрбрига, оперативной группой гражданско-военного сотрудничества ВСУ, подразделениями РХБ защиты и оперативного обеспечения, а также батальонно-тактической группой МВД.

Фото: учения Rapid Trident-2019 (mil.gov.ua)

"Подавляющее большинство украинских военнослужащих имеют опыт участия в боевых действиях в зоне АТО / ООС на территории Донецкой и Луганской областей. Кроме того, к командно-штабной фазе учений привлекаются украинские армейцы из состава многонациональной литовско-польско-украинской бригады, которая была создана в 2014 году", - говорится в сообщении.

Учения проводятся с помощью систем имитационного моделирования, которые позволяют отрабатывать действия своих подразделений и условного противника в едином виртуальном пространстве в режиме реального времени. Кроме того, задействованы более шести сотен единиц автомобильной техники, и боевых бронированных машин различного класса и четыре вертолета.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожской области прошли антитеррористические учения Службы безопасности Украины.