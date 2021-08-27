Во Львовской области мужчина угрожал пистолетом посетителям пиццерии
В Червонограде на улице Богдана Хмельницкого полицейские задержали злоумышленника, который угрожал оружием посетителям пиццерии. Открыто уголовное производство.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.
Правоохранители обнаружили мужчину, который имел с собой пистолет, а также патроны. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Личность задержанного установлена - им оказался 28-летний местный житель. Оружие полицейские изъяли и направили на экспертное исследование.
Фото: задержанный (www.facebook.com/MVS)
По факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет.
Вскоре суд изберет задержанному меру пресечения. Досудебное расследование продолжается.