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У Львівській області чоловік погрожував пістолетом відвідувачам піцерії

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Червоноград, П'ятниця 27 серпня 2021 12:08
У Львівській області чоловік погрожував пістолетом відвідувачам піцерії Фото: чоловік погрожував пістолетом відвідувачам піцерії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Червонограді на вулиці Богдана Хмельницького поліцейські затримали зловмисника, який погрожував зброєю відвідувачам піцерії. Відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Правоохоронці виявили чоловіка, який мав з собою пістолет, а також набої. Його затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Особу затриманого встановлено - ним виявився 28-річний місцевий мешканець. Зброю поліцейські вилучили та скерували на експертне дослідження.

У Львівській області чоловік погрожував пістолетом відвідувачам піцеріїФото: затриманий (www.facebook.com/MVS)

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

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