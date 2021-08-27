У Львівській області чоловік погрожував пістолетом відвідувачам піцерії

У Червонограді на вулиці Богдана Хмельницького поліцейські затримали зловмисника, який погрожував зброєю відвідувачам піцерії. Відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу поліції .

Правоохоронці виявили чоловіка, який мав з собою пістолет, а також набої. Його затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Особу затриманого встановлено - ним виявився 28-річний місцевий мешканець. Зброю поліцейські вилучили та скерували на експертне дослідження.

Фото: затриманий (www.facebook.com/MVS)

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.