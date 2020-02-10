Во Львовской области под лед провалились рыбаки, есть погибший

Во Львовской области четверо рыбаков провалились под лед, один из них умер от переохлаждения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Львовской области.

Сообщается, что вчера вечером на водоеме вблизи села Новый Яр рыбаки провалились под лед. Об инциденте сообщил очевидец, который бросился на помощь вместе с другими людьми. Рыбаков достали из воды, оказали первую помощь, сняли с них мокрую одежду и развели огонь для обогрева.

Трое из них госпитализированы, 34-летний житель Винницкой области скончался по дороге в больницу. Как предварительно установили медики - от переохлаждения. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "несчастный случай". Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее в Запорожской области под лед провалились трое детей 2014 года рождения. В результате инцидента дети погибли. По данным полиции, два мальчика и девочка 2014 вместе ушли гулять и долгое время не возвращались домой. Родители самостоятельно начали искать детей и обнаружили их в воде на местном пруду.