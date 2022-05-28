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Во Львовской области киевлянин взорвал авто с обманутыми клиентами

Фото: Злоумышленник может получить до 15 лет лишения свободы (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

По подозрению в покушении на убийство четырех человек львовские стражи порядка задержали 41-летнего жителя Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Нацполиции.

27 мая полицейские получили сообщение о взрыве на парковке одной из гостиниц во Львовской области. На место происшествия прибыли следователи Львовского районного управления, взрывотехники и другие службы полиции.

"Как установили правоохранители, в автомобиле взорвалась граната, вероятно Ф-1, в результате чего телесные повреждения получили пассажиры – 54-летняя женщина и трое мужчин, двое из которых ее сверстники, а третий – в возрасте 43 года. Все жители Киевской области", – говорится в сообщении.

Оказалось, что взорвал "Мицубиси" знакомый потерпевших. Несколько недель назад злоумышленник взял у них несколько тысяч долларов и пообещал привезти из-за границы автомобили и передать своим клиентам. Однако вместо покупки авто он присвоил деньги.

"Поскольку на самом деле никаких автомобилей злоумышленник не приобрел, а возвращать средства не собирался, он решил убить своих "клиентов". Когда все сели в автомобиль "Мицубиси", он под надуманным предлогом вышел из машины, оставив на переднем пассажирском сиденье сумку с гранатой, которая взорвалась, травмировав находившихся в салоне лиц", – добавили в полиции Львовской области.

В результате взрыва никто не погиб. Преступник уже задержан, ему инкриминируют покушение на убийство. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на 10-15 лет.

К слову, украинские журналисты попали под вражеский обстрел в Донецкой области.

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