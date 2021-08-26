Во Львовской области грузовые вагоны сошли с пути: ряд поездов задерживаются

"Укрзализныця" предупредила о задержке в движении ряда поездов. Это связано со сходом с рельсов грузовых вагонов во Львовской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр УЗ.
"Продолжаются работы по ликвидации последствий схода вагонов грузового поезда Клепаров-Батево, перевозившего щебень и железную руду", - говорится в сообщении.
Известно, что инцидент произошел сегодня около 08.20 на станции Глинна-Навария.
В результате схода вагонов никто не пострадал, однако были повреждены вагоны, путевое полотно и несколько опор контактной сети.
Время опоздания поездов составляет от 50 минут до 1 часа 20 минут.
Отмечено, что восстановление движения пассажирских поездов по нечетному пути на участке Глинна-Навария - Львов планируется в течение суток.
В УЗ добавляют, что изменения маршрутов пассажирских поездов не планируются.