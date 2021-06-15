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Во Львовской области готов к открытию стадион Броварского после реконструкции

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Самбур, Вторник 15 июня 2021 13:05
Во Львовской области готов к открытию стадион Броварского после реконструкции Фото: во Львовской области готов к открытию стадион Броварского после реконструкции (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Стадион имени футболиста и тренера Льва Броварского после реконструкции, проведенной в рамках программы президента "Большая стройка", будет открыт в Самборе в среду, 16 июня.

Об этом сообщает Львовская облгосадминистрация на своем сайте.

Частью спортивного праздника в день открытия стадиона станет матч между местной командой ФК "Самбор" и сборной ветеранов киевского "Динамо".

Реконструкция стадиона продолжалась два года. За это время здесь обустроили комфортные трибуны, обновили газон и оборудовали современную систему полива. Были устроены также новые беговые дорожки, а на месте прежних аварийных сооружений построили новое административное здание с раздевалками.

"Самбор имеет чрезвычайно большой потенциал в плане развития футбола и легкой атлетики. Здесь есть традиции, которыми можно гордиться, и профессиональные тренеры, которые могут готовить как минимум чемпионов области", - рассказал руководитель управления молодежи и спорта Львовской ОГА Роман Химьяк.

После реконструкции стадион сможет принимать до 2 тысяч зрителей. Работы финансировались как за счет государственного бюджета в рамках "Большой стройки", так и за средства городского и областного бюджетов.

По данным ОГА, в скором времени в области начнется реконструкция еще нескольких спортивных объектов. В частности, в Сокале должны реконструировать спорткомплекс "Сокол", а на стадионе в Яворове обновят трибуны. Также может начаться реконструкция стадиона "Юбилейный" в Николаеве.

Всего в этом году во Львовской области в рамках областной программы развития спорта запланировано строительство 13 спортивных площадок и реконструкция 3 стадионов, еще 3 объекта будут капитально отремонтированы и реконструированы за счет Государственного фонда регионального развития.

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