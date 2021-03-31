Во Львовской области во дворе дома прогремел взрыв, есть погибший

Сегодня во Львовской области во дворе частного дома произошел взрыв, в результате которого погиб человек. Предварительно установлено, что взорвалась, вероятно, ручная граната "РГД-5".
“Сегодня, 31 марта, в 17:15 в полицию поступило сообщение о том, что в одном из сел Львовского района произошел взрыв, в результате которого пострадал человек”, - говорится в сообщении.
Как установили правоохранители, в результате взрыва телесные повреждения получил 47-летний местный житель. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст.115 (Умышленное убийство) с пометкой “самоубийство” и ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевой припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время проводится досудебное расследование, назначены экспертизы, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также происхождение боеприпаса.
Напомним, ранее в Киеве в одной из квартир Деснянского района произошел взрыв. В результате мужчина получил ранения.
Кроме того, под Киевом в результате взрыва погиб один человек. По данным следствия, погибший пытался взорвать свою знакомую, однако взрывчатка детонировала у него в руках.