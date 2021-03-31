Во Львовской области во дворе дома прогремел взрыв, есть погибший

“Сегодня, 31 марта, в 17:15 в полицию поступило сообщение о том, что в одном из сел Львовского района произошел взрыв, в результате которого пострадал человек”, - говорится в сообщении.

Как установили правоохранители, в результате взрыва телесные повреждения получил 47-летний местный житель. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст.115 (Умышленное убийство) с пометкой “самоубийство” и ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевой припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время проводится досудебное расследование, назначены экспертизы, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также происхождение боеприпаса.