Во Львовской области к 6,5 годам заключения приговорен мэр одного из городов

Согласно решению суда мэра одного из городов во Львовской области, а также юрисконсульта горсовета, который выполнял роль посредника, приговорили к 6,5 и к 5,5 годам лишения свободы соответственно. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции во Львовской области.

В частности, согласно сообщению, мэр и его помощник были задержаны во время получения 18 тысяч гривен взятки.

Как разъясняют правоохранители, мэр одного из городов организовал преступную "схему" незаконного обогащения. С целью наживы он помогал с арендой коммунального имущества с последующим первоочередным правом выкупа. К преступлению привлек он посредника - юрисконсульта горсовета.

Злоумышленников задержали еще в августе 2015 года, во время получения 18 тыс. гривен взятки. Взятку они получили за предоставление в аренду офисного помещения и уменьшение арендной платы, а также за возможность последующего выкупа объекта недвижимости. Задержали обоих на выходе из помещения городского совета.

После сбора всех необходимых доказательств, в конце ноября 2015 года, дело было направлено в суд.

Фото: Прес-службы Нацполиции Украини

Напомним, как сообщалось ранее, правоохранители разоблачили преступную схему хищения средств государственного бюджета и нашли лиц, которые ее организовали. Сумма средств, которой завладели подозреваемые, и сумма нанесенного ущерба составляет более 11,2 млн гривен.