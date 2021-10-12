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Львовская область движется к "красной" зоне, карантин могут усилить в ближайшие дни, - ОГА

Автор: Анастасия Рокитна

Львовская область движется к "красной" зоне карантина. Ограничения могут ужесточить в ближайшие дни.

Об этом заявил директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт 032.ua.

"К сожалению, в очередной раз констатируем, что эпидситуация на территории области ежедневно ухудшается. Мы мониторим ключевые показатели и наблюдаем то, что при большом количестве поступления биоматериала на исследование фактически у каждого второго лица положительный ПЦР-тест", - отметил он.

Кроме того, в области вырос уровень госпитализации пациентов.

"Мы уже третий день подряд как пересекли отметку в 60, речь идет о количестве госпитализированных лиц на 100 тысяч населения. Соответственно, к сожалению, область уже уверенно движется к "красному" уровню эпидопасности", - сказал он.

Напомним, Львов готовит новые правила для бизнеса на карантине.

Отметим, Львов готовится к усилению карантина с 18 октября.

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