Львовская область движется к "красной" зоне, карантин могут усилить в ближайшие дни, - ОГА

Львовская область движется к "красной" зоне карантина. Ограничения могут ужесточить в ближайшие дни.
Об этом заявил директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт 032.ua.
"К сожалению, в очередной раз констатируем, что эпидситуация на территории области ежедневно ухудшается. Мы мониторим ключевые показатели и наблюдаем то, что при большом количестве поступления биоматериала на исследование фактически у каждого второго лица положительный ПЦР-тест", - отметил он.
Кроме того, в области вырос уровень госпитализации пациентов.
"Мы уже третий день подряд как пересекли отметку в 60, речь идет о количестве госпитализированных лиц на 100 тысяч населения. Соответственно, к сожалению, область уже уверенно движется к "красному" уровню эпидопасности", - сказал он.
Напомним, Львов готовит новые правила для бизнеса на карантине.
Отметим, Львов готовится к усилению карантина с 18 октября.