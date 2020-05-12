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Под Львовом мужчина угрожает взорвать ресторан, полиция ведет переговоры

Новости » Происшествия     12.05.2020 - 23:46
Под Львовом мужчина угрожает взорвать ресторан, полиция ведет переговоры
Фото: место инцидента под Львовом (facebook.com/MVS.LVIV)

Мужчина заявляет, что у него есть граната

Во Львовской области продолжается спецоперация правоохранителей - они ведут переговоры с мужчиной, который вошел в ресторан и угрожает взрывом. Как передает РБК-Украина об этом сообщает прес-служба полиции Львовской области.

Отмечается, что около 19:30 в одно из заведений общественного питания в городе Винники зашел неизвестный мужчина, который заявил, что у него есть граната и он может ее взорвать.

"На то время в ресторане проводились ремонтные работы, поэтому все, кто был в помещении, вышли. На месте происшествия работают сотрудники служб и подразделений полиции Львовской области, в том числе эксперты-взрывотехники, спецназовцы, кинологи, следственно-оперативная группа, а также патрульные полицейские и спасатели", - сообщили в пресс-службе.

Добавили, что на место происшествия прибыл также начальник полиции области Василий Виконский - он вместе с коллегами проводит переговоры с мужем, чтобы не допустить взрыва.

Напомним, 5 мая в Киевской области со штурмом задержали россиянина, который за полчаса совершил серию преступлений и угрожал взорвать многоэтажку.

Теги Новости Украины гранатаугрозыВзрыв
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