ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Під Львовом чоловік погрожує підірвати ресторан, поліція веде переговори

Новини » Надзвичайні події     12.05.2020 - 23:46
Під Львовом чоловік погрожує підірвати ресторан, поліція веде переговори
Фото: місце інциденту під Львовом (facebook.com/MVS.LVIV)

Чоловік заявляє, що у нього є граната

У Львівській області триває спецоперація правоохоронців - вони ведуть переговори із чоловіком, який увійшов до ресторану і погрожує вибухом. Як передає РБК-Україна, про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області.

Зазначається, що близько 19.30 в один із закладів громадського харчування у місті Винники зайшов невідомий чоловік, котрий заявив, що має гранату та може її підірвати.

"На той час у ресторані проводилися ремонтні роботи, тож усі, хто був у приміщенні, вийшли. На місці події працюють співробітники служб та підрозділів поліції Львівщини, зокрема експерти-вибухотехніки, спецпризначенці, кінологи, слідчо-оперативна група, а також патрульні поліцейські та рятувальники", - повідомили у прес-службі.

Додали, що на місце події прибув також начальник поліції Львівщини Василь Віконський - він разом з колегами проводить переговори із чоловіком, аби не допустити вибуху.

Нагадаємо, 5 травня у Київській області зі штурмом затримали росіянина, який за півгодини скоїв серію злочинів і погрожував підірвати багатоповерхівку.

Теги Новини України гранатаугрозыВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся