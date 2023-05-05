UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Львові затримано ділка, що налагодив схему постачання Rolls-Royce та Maybach до РФ

Фото: СБУ викрила бізнесмена зі Львова, який в обхід санкцій постачав до Росії Rolls-Royce та Maybach (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ викрила бізнесмена зі Львова, який в обхід санкцій постачав до Росії Rolls-Royce та Maybach. Його клієнтами були працівники "Газпрому" та Russia Today.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Фігурант скористався тим, що більшість світових автокомпаній вийшли з ринку РФ. Зокрема, ділок налагодив схему переправлення елітних авто на територію Росії в обхід міжнародних торговельних обмежень", - йдеться в повідомленні.

Серед замовників підсанкційної продукції були представники топменеджменту кремлівського монополіста "Газпром" і пропагандистського телеканалу Russia Today.

Встановлено, що з серпня 2022 до березня 2023 року ділок нелегально переправив російським "замовникам" 45 автомобілів на загальну суму понад 3 млн євро.

"Для реалізації оборудки фігурант купував преміальні транспортні засоби в українських автосалонах та оформлював їх на підконтрольні комерційні структури.

"Потім за підробленими документами він переправляв їх транзитом через територію Євросоюзу до Білорусі, а звідти - до Росії", - додали в СБУ.

Крім того, ділок подав до Державної податкової служби України заяву на відшкодування ПДВ на загальну суму понад 6 млн грн.

Співробітники Служби безпеки викрили цю оборудку і заблокували її. Також за поданням СБУ накладено арешт на майно учасників оборудки на загальну суму понад 700 млн грн.

До списку заблокованих активів входять корпоративні права на 17 підприємств, більше ніж півсотні нежитлових виробничих приміщень у різних регіонах України, у тому числі в Криму, 22 квартири у Києві та Львові, майже три десятки земельних ділянок і більше ніж 40 елітних автомобілів.

Як повідомлялось, СБУ арештувала "приховані" активи підсанкційного олігарха Вадима Новинського на понад 10,5 млрд гривень. Мова йде, зокрема, про елітний готельний комплекс у центрі Києва, морський торговий порт "Очаків" та ТЦ у різних містах України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниЛьвів