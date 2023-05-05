У Львові затримано ділка, що налагодив схему постачання Rolls-Royce та Maybach до РФ

СБУ викрила бізнесмена зі Львова, який в обхід санкцій постачав до Росії Rolls-Royce та Maybach. Його клієнтами були працівники "Газпрому" та Russia Today.

"Фігурант скористався тим, що більшість світових автокомпаній вийшли з ринку РФ. Зокрема, ділок налагодив схему переправлення елітних авто на територію Росії в обхід міжнародних торговельних обмежень", - йдеться в повідомленні.



Серед замовників підсанкційної продукції були представники топменеджменту кремлівського монополіста "Газпром" і пропагандистського телеканалу Russia Today.



Встановлено, що з серпня 2022 до березня 2023 року ділок нелегально переправив російським "замовникам" 45 автомобілів на загальну суму понад 3 млн євро.



"Для реалізації оборудки фігурант купував преміальні транспортні засоби в українських автосалонах та оформлював їх на підконтрольні комерційні структури.

"Потім за підробленими документами він переправляв їх транзитом через територію Євросоюзу до Білорусі, а звідти - до Росії", - додали в СБУ.



Крім того, ділок подав до Державної податкової служби України заяву на відшкодування ПДВ на загальну суму понад 6 млн грн.



Співробітники Служби безпеки викрили цю оборудку і заблокували її. Також за поданням СБУ накладено арешт на майно учасників оборудки на загальну суму понад 700 млн грн.

До списку заблокованих активів входять корпоративні права на 17 підприємств, більше ніж півсотні нежитлових виробничих приміщень у різних регіонах України, у тому числі в Криму, 22 квартири у Києві та Львові, майже три десятки земельних ділянок і більше ніж 40 елітних автомобілів.