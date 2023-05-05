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Во Львове задержан делец, наладивший схему поставки Rolls-Royce и Maybach в РФ

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Украина, Пятница 05 мая 2023 10:31
Во Львове задержан делец, наладивший схему поставки Rolls-Royce и Maybach в РФ Фото: СБУ разоблачила бизнесмена из Львова, который в обход санкций поставлял в Россию Rolls-Royce и Maybach (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ разоблачила бизнесмена из Львова, который в обход санкций поставлял в Россию Rolls-Royce и Maybach. Его клиентами были работники "Газпрома" и Russia Today.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Фигурант воспользовался тем, что большинство мировых автокомпаний вышли с рынка РФ. В частности, делец наладил схему переправки элитных авто на территорию России в обход международных торговых ограничений", - говорится в сообщении.

Среди заказчиков подсанкционной продукции были представители топменеджмента кремлевского монополиста "Газпром" и пропагандистского телеканала Russia Today.

Установлено, что с августа 2022 по март 2023 года делец нелегально переправил российским "заказчикам" 45 автомобилей на общую сумму более 3 млн евро.

Для реализации сделки фигурант покупал премиальные транспортные средства в украинских автосалонах и оформлял их на подконтрольные коммерческие структуры.

"Затем по поддельным документам он переправлял их транзитом через территорию Евросоюза в Беларусь, а оттуда - в Россию”, – добавили в СБУ.

Кроме того, делец подал в Государственную налоговую службу Украины заявление на возмещение НДС на общую сумму более 6 млн грн.

Сотрудники Службы безопасности разоблачили эту сделку и заблокировали ее. Также по представлению СБУ наложен арест на имущество участников сделки на общую сумму более 700 млн. грн.

В список заблокированных активов входят корпоративные права на 17 предприятий, более полусотни нежилых производственных помещений в разных регионах Украины, в том числе в Крыму, 22 квартиры в Киеве и Львове, почти три десятка земельных участков и более 40 элитных автомобилей.

Как сообщалось, СБУ арестовала "скрытые" активы подсанкционного олигарха Вадима Новинского более чем на 10,5 млрд гривен. Речь идет, в частности, об элитном гостиничном комплексе в центре Киева, морском торговом порте "Очаков" и ТЦ в разных городах Украины.

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Служба безопасности Украины Львов
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