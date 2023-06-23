У Львові закликають НАЗК провести перевірку роботи Садового

За його словами, впродовж декількох років мер незаконно виписує великі премії своїм заступникам. У регламенті йдеться, що це питання підлягає розгляду та обговоренню на пленарному засіданні міськради не рідше одного разу на квартал. Обов’язкова умова - звіт конкретного заступника.

"Депутати мають надати оцінку заступникам і потім на підставі того, на що вони напрацювали їм надають премію. Жоден заступник мера не звітувався перед депутатським корпусом, але міський голова чітко кожен місяць, а то і два рази на місяць нараховує заступникам шалені премії", - каже Юрій Ломага.

Заяву депутата Ломаги підтверджують документи щодо преміювання заступників мера Садового. Преміювання здійснювалось на підставі прямих розпоряджень міського голови. Йдеться про десятки мільйонів гривень.