ua ru
Пт, 23 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Во Львове призывают НАПК провести проверку работы Садового

Новина українською →
Пятница 23 июня 2023 12:31
Во Львове призывают НАПК провести проверку работы Садового Фото: мэр Львова Андрей Садовый (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) призывают немедленно провести проверку деятельности городского головы Львова Андрея Садового.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Львовского городского совета Юрия Ломагу.

"Депутаты должны дать оценку заместителям и затем на основании того, на что они наработали им предоставляют премию. Ни один заместитель мэра не отчитывался перед депутатским корпусом, но городской голова четко каждый месяц, а то и два раза в месяц начисляет заместителям безумные премии", - говорит Юрий Ломага.

Заявление депутата Ломаги подтверждают документы о премировании заместителей мэра Садового. Премирование осуществлялось на основании прямых распоряжений городского головы. Речь идет о десятках миллионов гривен.

"Эти ежемесячные премии в пределах двухсот процентов их должностных окладов. Но там еще кроме премий есть выплаты разной материальной помощи, на оздоровление, на улучшение социально-бытовых условий", - добавляет глава бюджетной комиссии горсовета Наталья Шелестак.

Как известно, 25 мая депутат Алексей Резник во время сессии Львовского городского совета зачитал обращение в НАПК, чтобы правоохранители провели проверку деятельности Андрея Садового.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей Садовый НАЗК
NEWS
В ГУР спрогнозировали ход войны в ближайшие 2-3 месяца
В ГУР спрогнозировали ход войны в ближайшие 2-3 месяца
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Готовимся к возможным ударам по энергетике осенью
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Готовимся к возможным ударам по энергетике осенью