Во Львове призывают НАПК провести проверку работы Садового
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) призывают немедленно провести проверку деятельности городского головы Львова Андрея Садового.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Львовского городского совета Юрия Ломагу.
По его словам, в течение нескольких лет мэр незаконно выписывает большие премии своим заместителям. В регламенте говорится, что этот вопрос подлежит рассмотрению и обсуждению на пленарном заседании горсовета не реже одного раза в квартал. Обязательное условие - отчет конкретного заместителя.
"Депутаты должны дать оценку заместителям и затем на основании того, на что они наработали им предоставляют премию. Ни один заместитель мэра не отчитывался перед депутатским корпусом, но городской голова четко каждый месяц, а то и два раза в месяц начисляет заместителям безумные премии", - говорит Юрий Ломага.
Заявление депутата Ломаги подтверждают документы о премировании заместителей мэра Садового. Премирование осуществлялось на основании прямых распоряжений городского головы. Речь идет о десятках миллионов гривен.
"Эти ежемесячные премии в пределах двухсот процентов их должностных окладов. Но там еще кроме премий есть выплаты разной материальной помощи, на оздоровление, на улучшение социально-бытовых условий", - добавляет глава бюджетной комиссии горсовета Наталья Шелестак.
Как известно, 25 мая депутат Алексей Резник во время сессии Львовского городского совета зачитал обращение в НАПК, чтобы правоохранители провели проверку деятельности Андрея Садового.
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