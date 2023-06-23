Во Львове призывают НАПК провести проверку работы Садового

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Львовского городского совета Юрия Ломагу.

По его словам, в течение нескольких лет мэр незаконно выписывает большие премии своим заместителям. В регламенте говорится, что этот вопрос подлежит рассмотрению и обсуждению на пленарном заседании горсовета не реже одного раза в квартал. Обязательное условие - отчет конкретного заместителя.

"Депутаты должны дать оценку заместителям и затем на основании того, на что они наработали им предоставляют премию. Ни один заместитель мэра не отчитывался перед депутатским корпусом, но городской голова четко каждый месяц, а то и два раза в месяц начисляет заместителям безумные премии", - говорит Юрий Ломага.

Заявление депутата Ломаги подтверждают документы о премировании заместителей мэра Садового. Премирование осуществлялось на основании прямых распоряжений городского головы. Речь идет о десятках миллионов гривен.