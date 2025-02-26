У Львові відбувся медійний кубок UA STEEL CUP Winter 2025

У Львові 8-9 лютого 2025 року відбувся Медійний Кубок UA STEEL CUP Winter 2025 , який об’єднав чотири провідні медіафутбольні проєкти України: RUH MEDIA TEAM, IGNIS, PROFAN та ARMAT.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення організаторів.

Партнером змагання виступила компанія FAVBET, яка активно підтримує розвиток медіафутболу в країні.



Турнір зібрав численних зірок українського футболу та шоу-бізнесу. Серед тренерів, учасників та глядачів були присутні такі відомі особистості, як Артем Мілевський, Олександр Алієв, Микола Морозюк та Михайло Кополовець. Також захід відвідали популярні українські блогери та селебріті.

У межах Кубка відбулася церемонія нагородження MEDIA FOOTBALL AWARDS, де підбили підсумки 2024 року та відзначили найкращих у сфері медіафутболу.

У фінальному матчі RUH MEDIA TEAM перемогла ARMAT, ставши чемпіоном турніру. Третє місце посів PROFAN, а четверте - IGNIS.





З 2024 року FAVBET є офіційним партнером трьох із чотирьох проєктів-учасників турніру: RUH MEDIA TEAM, IGNIS та ARMAT. Це партнерство сприяє розвитку медіафутболу та популяризації спорту серед молоді.

"Медіафутбол в Україні демонструє неймовірний потенціал, об’єднуючи спорт, розваги та медіа. Ми впевнені, що цей напрямок і надалі набиратиме обертів, залучаючи все більше фанатів та сприяючи розвитку футбольної культури в країні", - зазначають у FAVBET.

FAVBET продовжує підтримувати професійний та аматорський спорт в Україні навіть в умовах війни. Сьогодні компанія є одним з найбільших спонсорів українського футболу, а також партнером низки національних федерацій, в тому числі футзальної Favbet Екстра-Ліги сезону 24/25.