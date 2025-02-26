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Во Львове состоялся медийный кубок UA STEEL CUP Winter 2025

Среда 26 февраля 2025 17:01
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Во Львове состоялся медийный кубок UA STEEL CUP Winter 2025 Фото: во Львове состоялся медийный кубок UA STEEL CUP Winter 2025 (пресс-служба организаторов)
Автор: Александр Мороз

Во Львове 8-9 февраля 2025 года состоялся Медийный Кубок UA STEEL CUP Winter 2025, который объединил четыре ведущих медиафутбольных проекта Украины: RUH MEDIA TEAM, IGNIS, PROFAN и ARMAT.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение организаторов.

Партнером соревнования выступила компания FAVBET, которая активно поддерживает развитие медиафутбола в стране.
Во Львове состоялся медийный кубок UA STEEL CUP Winter 2025

Турнир собрал многочисленных звезд украинского футбола и шоу-бизнеса. Среди тренеров, участников и зрителей присутствовали такие известные личности, как Артем Милевский, Александр Алиев, Николай Морозюк и Михаил Кополовец. Также мероприятие посетили популярные украинские блогеры и селебрити.

В рамках Кубка состоялась церемония награждения MEDIA FOOTBALL AWARDS, где подвели итоги 2024 года и отметили лучших в сфере медиафутбола.

В финальном матче RUH MEDIA TEAM победила ARMAT, став чемпионом турнира. Третье место занял PROFAN, а четвертое - IGNIS.

Во Львове состоялся медийный кубок UA STEEL CUP Winter 2025

С 2024 года FAVBET является официальным партнером трех из четырех проектов-участников турнира: RUH MEDIA TEAM, IGNIS и ARMAT. Это партнерство способствует развитию медиафутбола и популяризации спорта среди молодежи.

"Медиафутбол в Украине демонстрирует невероятный потенциал, объединяя спорт, развлечения и медиа. Мы уверены, что это направление и в дальнейшем будет набирать обороты, привлекая все больше фанатов и способствуя развитию футбольной культуры в стране", - отмечают в FAVBET.

FAVBET продолжает поддерживать профессиональный и любительский спорт в Украине даже в условиях войны. Сегодня компания является одним из крупнейших спонсоров украинского футбола, а также партнером ряда национальных федераций, в том числе футзальной Favbet Экстра-Лиги сезона 24/25.

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