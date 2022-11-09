У Львові вдруге за тиждень повідомили про масове мінування шкіл

У Львові другий день поспіль повідомляють про масове замінування шкіл. Правоохоронці перевіряють інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Варта1" та "Суспільне".

За даними ЗМІ, інформація про мінування надійшла о 9:55. Відомо, що є серія анонімних повідомлень про вибухівку у закладах освіти.

За вказаними адресами вже працюють правоохоронці. У школах проводиться евакуація учнів та співробітників.