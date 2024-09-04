Утром 4 сентября во Львове и Ровно слышали звуки взрывов. Военные предупреждали о ракетах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне Львів " и " Суспільне Рівне ".

В частности, во Львове звуки взрывов были в 05:42 и 05:47. В Ровно слышали звук взрыва в 05.46.

Мэр города Андрей Садовый сообщил в своем Telegram-канале, что над территорией города зафиксирован "Кинжал".

"Кинжалы на территории Львова. Работает ПВО. Не снимайте на видео! Оставайтесь в укрытии", - сообщил он в 05:55.

До этого, в 05:43, Воздушные силы ВСУ предупреждали украинцев о крылатых ракетах в направлении Львова.