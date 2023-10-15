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У Львові стартує опалювальний сезон: названо дату

Неділя 15 жовтня 2023 14:49
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У Львові стартує опалювальний сезон: названо дату Фото: у Львові стартує опалювальний сезон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Від завтра, 16 жовтня, у Львові розпочинається опалювальний сезон. Центральне опалення може зникати у місті у разі російських терористичних обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Львова Андрія Садового.

За словами Садового, 16 й 17 жовтня в місті служби працюватимуть в посиленому режимі, у зв'язку з чим він закликав телефонувати на гарячу лінію у випадку нестандартних ситуацій.

"Також хочу наголосити на особливості цього опалювального сезону. В принципі в нас все готове, але Росія, так виглядає, буде атакувати об'єкти критичної інфраструктури. Якщо, не дай Боже, якийсь час не буде централізованого опалення в грудні, чи в січні, чи в лютому, кожен з нас має розуміти, які є альтернативні варіанти", - зауважив міський голова.

Садовий закликав містян подумати про нестандартні ситуації й виходи з них, зокрема прорахувати, як родина житиме у випадку відключень.

Опалювальний сезон

Стандартною датою початку опалювального сезону в країні є 15 жовтня. Водночас рішення щодо подачі тепла до будинків приймає місцева влада в залежності від середньої температури повітря - 8 градусів протягом трьох днів з урахуванням прогнозу.

Детальніше про початок опалювального сезону Україні читайте в матеріалі РБК-Україна "Батареї теплішають. Де вже стартував опалювальний сезон і наскільки готові до зими міста України".

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Львів Опалювальный сезон
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