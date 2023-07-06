У Львові пролунали вибухи на тлі повітряної тривоги

Спочатку звук вибуху у Львові почувся одиночним у час, коли в області працює протиповітряна оборона по ворожих повітряних цілях.

Перед цим у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ попередили, що кілька ворожих ракет рухаються у напрямку західних областей.

"Львівська, Тернопільська області - працює ППО! Перебувайте в укриттях!" - оголошували в ПС.

"Зберігаємо інформаційну тишу! Ніде нічого не публікуємо!" - пише голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у своєму Telegram.

Також чиновник незабаром додав, що на Львівщині є нові загрози. Тривога продовжується.

Так, у місті згодом також пролунали ще два вибухи.

Мер Львова Андрій Садовий у своєму Telegram закликає жителів міста залишатися в укриттях та підходити до вікон!

"Повторні вибухи на Львівщині - робота ППО! Ракетна небезпека не минула", - інформують в Повітряних силах. Водночас громадян просять передувати в укриттях.

Як зазначає голова Львівської ОВА, в області "було дуже гучно". Чиновник пообіцяв розкрити деталі згодом, разом з тим закликав львів'ян перебувати у безпечному місці, адже "є небезпека нових ракетних ударів".

Повторні вибухи

Згодом у Львові знову пролунали вибухи. Це підтвердив також мер Садової.

"У Львові чути вибухи! Всім залишатися в укриттях!" – написав він.

Скасування тривог

Близько 03:20 у Львові та області скасували повітряну тривогу. У командуванні ПС повідомили, що інформацію про тип і види збитих цілей буде оприлюднено пізніше, як і всі інші деталі.

"Відбій повітряної тривоги. У Львові пролунала серія вибухів. Друзі, ми не будемо зараз говорити про наслідки обстрілів. Всі міські служби роблять свою роботу. Просимо, в жодному випадку ніде не публікувати відео з роботою ППО, або наслідками обстрілів!" - написав мер міста Садовий.

Нічна атака 6 липня

Цієї ночі в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу - у ЗС ЗСУ попереджали про загрозу завдання противником ударів за допомогою дронів та ракет.

Також стало відомо про роботу протиповітряної оборони. У низці областей повідомляли про звуки вибухів.

Усі подробиці про нинішню нічну ворожу повітряну атаку - читайте в матеріалі РБК-Україна.