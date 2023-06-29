У Львові презентували бачення відбудови Маріуполя

У Львові відкрили платформу стратегічного та архітектурного моделювання. Це перший з трьох проектних центрів "Mariupol Reborn", які готують всеосяжний план відбудови Маріуполя після деокупації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт проекту.

"Маріуполь цинічно знищувався російськими окупантами. Вони перетворили його на руїни, на місто розстріляних надій. Але сотні тисяч маріупольців вірять у звільнення Маріуполя та хочуть для нього найкращого майбутнього. Саме тому поки Збройні сили України наближають Перемогу, ми заздалегідь розробляємо план відродження міста після деокупації. На базі платформи ми будемо збирати кращий світовий досвід та шукати сучасні архітектурні рішення аби якнайшвидше відбудувати український Маріуполь після деокупації", - зазначив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Запуск платформи став можливими завдяки підтримці партнерів. Львівська міська рада надала приміщення. SCM Ріната Ахметова профінансувала ремонт та оснащення. Загалом український підприємець спрямує на розробку плану відродження Маріуполя $1,5 млн.

"Наша задача на цей рік - створення стійкої екосистеми відродження Маріуполя: сильної команди, платформ і центрів експертизи у Дніпрі, Львові та Європі, партнерств із європейськими містами, академіями, експертами. SCM як генеральний партнер Mariupol Reborn також бачить своїм завданням розробку і публікацію кейс-стаді по розробці дорожні карти відродження зруйнованих міст за принципом build back better", - заявила директор з комунікацій SCM Наталя Ємченко.

Свою роботу платформа стратегічного та архітектурного моделювання розпочала з презентації візії просторового розвитку від чотирьох команд експертів, залучених за підтримки USAID.

З урахуванням результатів діалогових зустрічей з маріупольцями перші бачення підходів до відновлення Маріуполя представили нідерландський експерт та співзасновник урбан-коаліції Ro3Kvit Фулко Трефферс, засновник освітньої платформи CANactions та керівник архітектурного бюро Zotov&Co Віктор Зотов, українські архітектори Яна Бучацька та Анна Камишан спільно з урбаністом Сергієм Родіоновим, а також директор урбан-бюро BigCityLab Вікторія Тітова.

На думку архітекторів, важливим компонентом також є побудова принципово нових житлових кварталів та дерадянізація інфраструктури. Надалі найкращі пропозиції об’єднають в один документ, щоб створити мастер-план - детальну містобудівну стратегію Маріуполя.

Ознайомитися з проектами команд можна тут.

Нагадаємо, Mariupol Reborn - наймасштабніший в Європі проект відродження міста з часів Другої світової війни.