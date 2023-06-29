Во Львове презентовали видение восстановления Мариуполя

Во Львове была открыта платформа стратегического и архитектурного моделирования. Это первый из трех проектных центров Mariupol Reborn, которые готовят всеобъемлющий план восстановления Мариуполя после деоккупации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт проекта.

"Мариуполь цинично уничтожался российскими оккупантами. Они превратили его в руины, в город расстрелянных надежд. Но сотни тысяч мариупольцев верят в освобождение Мариуполя и хотят для него лучшего будущего. Именно поэтому пока Вооруженные силы Украины приближают Победу, мы заранее разрабатываем план "На базе платформы мы будем собирать лучший мировой опыт и искать современные архитектурные решения, чтобы как можно быстрее отстроить украинский Мариуполь после деоккупации", - отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Запуск платформы стал возможным благодаря поддержке партнеров. Львовский городской совет предоставил помещение. SCM Рината Ахметова профинансировала ремонт и оснастку. В целом украинский предприниматель направит на разработку плана возрождения Мариуполя $1,5 млн.

"Наша задача на этот год - создание устойчивой экосистемы возрождения Мариуполя: сильной команды, платформ и центров экспертизы в Днепре, Львове и Европе, партнерств с европейскими городами, академиями, экспертами. SCM как генеральный партнер Mariupol Reborn также видит своей задачей разработку и публикацию кейс-стаде по разработке дорожных карт возрождения разрушенных городов по принципу build back better", - заявила директор по коммуникациям SCM Наталья Емченко.

Свою работу платформа стратегического и архитектурного моделирования начала с презентации видения пространственного развития четырех команд экспертов, привлеченных при поддержке USAID.

С учетом результатов диалоговых встреч с мариупольцами первые видения подходов к восстановлению Мариуполя представили нидерландский эксперт и соучредитель урбан-коалиции Ro3Kvit Фулко Трефферс, основатель образовательной платформы CANactions и руководитель архитектурного бюро Zotov&Co Виктор Зотов и украинские архитекторы Яна Бучацкая и Анна Камишан, а также директор урбан-бюро BigCityLab Виктория Титова.

По мнению архитекторов, важным компонентом является построение принципиально новых жилых кварталов и десоветизация инфраструктуры. В дальнейшем лучшие предложения объединят в один документ, чтобы создать мастер-план - детальную градостроительную стратегию Мариуполя.

Ознакомиться с проектами команд можно здесь.

Напомним, Mariupol Reborn - самый масштабный в Европе проект возрождения города со времен Второй мировой войны.