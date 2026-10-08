У Львові пасажирський поїзд зіткнувся з електровозом, є поранені
Поблизу станції Підзамче у Львові пасажирський дизель-поїзд сполученням Львів - Сокаль зіткнувся з електровозом. Унаслідок інциденту травми отримали п'ятеро людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" та Державну службу з надзвичайних ситуацій України.
За інформацією перевізника, травму ноги внаслідок аварії отримав машиніст дизель-поїзда.
Крім того, медична допомога знадобилася чотирьом пасажирам цього ж потяга.
Водночас машиністи електровоза під час зіткнення не постраждали.
Наразі на місці події працюють спеціальні служби та ключові фахівці залізниці. Вони з'ясовують усі обставини та причини аварії.
Оновлено 22:20
Як зазначили в ДСНС, внаслідок удару пошкоджень зазнали транспортні засоби УЗ, а люди опинилися заблокованими.
На місце події оперативно прибули підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги.
Рятувальні сили за допомогою спеціального обладнання деблокували помічника машиніста, якого затиснуло внаслідок зіткнення.
Крім того, надзвичайники спільно з медиками транспортували двох травмованих осіб до карети швидкої допомоги для подальшої госпіталізації.
Нагадаємо, що російські війська не припиняють цілеспрямованих атак на залізничну інфраструктуру України.
Зокрема, 28 вересня ворог завдав ударів по підприємству "Укрзалізниці" у Запоріжжі, унаслідок чого понад 10 людей отримали поранення.
На тлі постійних обстрілів залізничникам доводиться адаптувати роботу транспорту до безпекової ситуації.
У зв'язку з цим "Укрзалізниця" пояснила правила руху та пояснила, за яких умов поїзд можуть зупинити навіть під час "жовтого" рівня тривоги.