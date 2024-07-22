У Львові в останню путь проводжають Ірину Фаріон (фото, відео)

Прощання з Іриною Фаріон

Прощання з Фаріон розпочалось о 14:00 у вівторок, 22 липня, в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра та Павла.

Попрощатися з Фаріон прийшли близькі, знайомі та просто небайдужі (скриншот: youtube.com/@tsn)

Сотні українців несли на прощання квіти й плакати із найвідомішими її цитатами.

Дехто прийшов із національними та оунівськими червоно-чорними прапорами.

У храмі зібралося чимало людей (скриншот: youtube.com/@SuspilneLviv)

Люди періодично вигукують: "Слава Україні", "Героям слава", "Слава Ірині Фаріон", а також "Мова має значення".

Перед машиною з тілом громадської діячки активісти несуть плакат з її фразою: "Я не боюсь своєї смерті, бо такі як я своєю смертю не вмирають".

Прощальна процесія (скриншот: youtube.com/@tsn)

Донька Фаріон під час прощання заявила, що Україна втратила свою найвірнішу дочку, яка "боролася в тилу за українську мову".

Відому мовознавицю похоронять на центральній алеї Личаківського цвинтаря - на полі №22, поблизу могили Володимира Івасюка.

Що відомо про вбивство Ірини Фаріон

Замах на Ірину Фаріон скоїли 19 липня поблизу її будинку у Львові. Невідомий чоловік вистрілив жінці у скроню.

Потерпілу доправили до лікарні, де їй зробили операцію та помістили під апарат ШВЛ.

Через кілька годин медики повідомили про смерть Фаріон.

Правоохоронці кваліфікували справу як умисне вбивство. Зараз поліція встановлює особу та місце перебування чоловіка, який може бути причетним до вбивства.

Слідство розглядає кілька мотивів вбивства: громадська/політична діяльність і особиста неприязнь, а також так званий "російський слід".