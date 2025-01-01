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У Львові невідомий пошкодив Ханукальну менору: поліція відкрила справу

Львів , Середа 01 січня 2025 23:15
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У Львові невідомий пошкодив Ханукальну менору: поліція відкрила справу Фото: у Львові невідомий пошкодив Ханукальну менору (з відкриих джерел)
Автор: Тетяна Степанова

У Львові 1 січня невідомий чоловік загасив і пошкодив Ханукальну менору, встановлену на руїнах синагоги. Поліція розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook поліції Львівської області.

Як повідомляється, сьогодні при моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому видно, як невідомий пошкодив Ханукальну менору, встановлену на вулиці Валовій у Львові.

Чоловік пошкодив кабель, який живив семисвічник електрострумом, після чого втік.

Слідчі Львівського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 178 (Пошкодження релігійних споруд чи культових будинків) Кримінального кодексу України. Наразі проводиться досудове розслідування.

Як повідомило видання Jewish News, громадську Ханукальну менору у Львові встановили вперше за десятиліття. Її розмістили на руїнах синагоги "Золота Роза".

Нагадаємо, 25 грудня розпочалася Ханука - велике юдейське свято, яке триває понад тиждень. Ханука також має назви "Свято вогнів" та "Свято восьми свічок".

Про історію Хануки, а також головні заборони та традиції свята, читайте у матеріалі РБК-Україна.

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