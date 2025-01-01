У Львові невідомий пошкодив Ханукальну менору: поліція відкрила справу

У Львові 1 січня невідомий чоловік загасив і пошкодив Ханукальну менору, встановлену на руїнах синагоги. Поліція розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook поліції Львівської області.

Як повідомляється, сьогодні при моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому видно, як невідомий пошкодив Ханукальну менору, встановлену на вулиці Валовій у Львові.

Чоловік пошкодив кабель, який живив семисвічник електрострумом, після чого втік.

Слідчі Львівського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 178 (Пошкодження релігійних споруд чи культових будинків) Кримінального кодексу України. Наразі проводиться досудове розслідування.

Як повідомило видання Jewish News, громадську Ханукальну менору у Львові встановили вперше за десятиліття. Її розмістили на руїнах синагоги "Золота Роза".