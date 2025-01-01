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Во Львове неизвестный повредил Ханукальную менору: полиция открыла дело

Львов, Среда 01 января 2025 23:15
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Во Львове неизвестный повредил Ханукальную менору: полиция открыла дело Фото: во Львове неизвестный повредил Ханукальную менору (из открытых источников)
Автор: Татьяна Степанова

Во Львове 1 января неизвестный мужчина потушил и повредил Ханукальную менору, установленную на руинах синагоги. Полиция начала уголовное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Львовской области.

Как сообщается, сегодня при мониторинге социальных сетей правоохранители обнаружили видео, на котором видно, как неизвестный повредил Ханукальную менору, установленную на улице Валовой во Львове.

Мужчина повредил кабель, который питал семисвечник электротоком, после чего скрылся.

Следователи Львовского районного управления полиции открыли уголовное производство по ст. 178 (Повреждение религиозных сооружений или культовых зданий) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время проводится досудебное расследование.

Как сообщило издание Jewish News, общественную Ханукальную менору во Львове установили впервые за десятилетия. Ее разместили на руинах синагоги "Золотая Роза".

Напомним, 25 декабря началась Ханука - большой иудейский праздник, который длится более недели. Ханука также имеет названия "Праздник огней" и "Праздник восьми свечей".

Об истории Хануки, а также главных запретах и традициях праздника, читайте в материале РБК-Украина.

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