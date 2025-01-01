Во Львове неизвестный повредил Ханукальную менору: полиция открыла дело

Во Львове 1 января неизвестный мужчина потушил и повредил Ханукальную менору, установленную на руинах синагоги. Полиция начала уголовное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Львовской области.

Как сообщается, сегодня при мониторинге социальных сетей правоохранители обнаружили видео, на котором видно, как неизвестный повредил Ханукальную менору, установленную на улице Валовой во Львове.

Мужчина повредил кабель, который питал семисвечник электротоком, после чего скрылся.

Следователи Львовского районного управления полиции открыли уголовное производство по ст. 178 (Повреждение религиозных сооружений или культовых зданий) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время проводится досудебное расследование.

Как сообщило издание Jewish News, общественную Ханукальную менору во Львове установили впервые за десятилетия. Ее разместили на руинах синагоги "Золотая Роза".